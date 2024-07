Lazio, Bianchi: "L'addio di Immobile è un danno d'immagine. Per i tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni de ilgiornaledellosport.net, l'ex attaccante della Lazio, Rolando Bianchi, ha commentato l'addio di Ciro Immobile esprimendo la propria delusione nel vedere l'ex capitano lasciare il club biancoceleste: "Immobile? Per la Lazio un danno di immagine perderlo così. Non conosco bene la situazione, ma giocatori come Immobile sono importanti per tifoserie calde come quella laziale. La verità è che ormai i tempi sono cambiati. Sia le società che i calciatori si pongono in maniera diversa, oggi è più difficile che ci siano bandiere. Se si arriva allo scontro qualche errore lo hanno fatto entrambi. Per me però è un errore. Oltre che un peccato".