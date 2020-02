Lazio, Biasin: "Senza infortuni, lo Scudetto è alla portata"

Lo stop arrivato con il Verona non ha spostato nulla, solo la classifica. Di un punto, comunque importante, che porta la Lazio a -1 dall'Inter seconda e a 5 lunghezze dal primo posto della Juventus. Qualcosa di impensabile solo a ottobre. Merito di un percorso fantastico che anche per il noto giornalista Fabrizio Biasin non è finito. Tutt'altro. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: "La Lazio è competitiva per lo Scudetto. Negli ultimi 2-3 mesi ha fatto qualcosa di straordinario e, mentre tra poco iniziano le coppe, i biancocelesti si potranno concentrare solo sul campionato. La rosa è corta, ma senza problemi fisici la Lazio può arrivare fino in fondo e giocarsi le sue carte".

