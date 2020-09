Lazio, Biava: "Immobile farà bene anche in Nazionale. Su Kumbulla e Izzo..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex biancoceleste Giuseppe Biava si è espresso così sulla Lazio e non solo:”Immobile e Belotti era prevedibile che si sarebbero alternati tra la Bosnia e l'Olanda, in base anche alla loro condizione fisica. L'attaccante della Lazio può adattarsi a tutti i moduli, sarà importante per la Nazionale come lo è per Inzaghi. In biancoceleste negli anni è diventato un punto di riferimento trovando stabilità. Il rinnovo firmato a vita testimonia il percorso di crescita della società e per Immobile il voler continuare con questa maglia a migliorare".

KUMBULLA E IZZO- “Sono entrambi due calciatori che hanno giocato sempre a tre. Il primo è aggressivo e più fisico, il secondo è più esperto ed esplosivo. Sarà interessante capire se la Lazio vorrà puntare su un calciatore di prospettiva o su uno pronto sin da subito”.

DIFESA LAZIO -” Radu Se sta bene fisicamente, è uno dei migliori interpreti nella difesa a tre. Sa giocare il pallone ed è molto intelligente tatticamente. Nonostante l'età, sa gestirsi al meglio e sarà fondamentale per la prossima stagione anche in chiave Champions. Luiz Felipe è complementare, rischia di più la giocata ed è aggressivo. Certe volte riesce, certe volte no, ma l'esperienza lo renderà un giocatore forte e completo".

