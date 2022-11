Lazio, Binance premia i tifosi: ecco l’iniziativa - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

I tifosi sono il cuore di questa Lazio. “Penso che la tifoseria sia di un altro livello rispetto a tutte le altre, sono veramente fondamentali per noi. Sono quella spinta in più in ogni partita, un grazie enorme va a loro che ci fanno sentire i migliori al mondo. Sono spettacolari”, lo ha dichiarato Alessio Romagnoli immediatamente dopo il derby. Pensiero condiviso e espresso, in diverse occasioni, sia dai giocatori sia da Sarri. Il legame tra i biancocelesti e il popolo laziale è forte e viscerale, solo chi lo vive può capirlo ed è difficile da spiegare. Solo in questo modo possono veramente apprezzare e percepire il valore della maglia che indossano. Binance ha dunque deciso di premiare i supporter concedendogli la possibilità di vincere un messaggio personalizzato da parte di un giocatore, partecipando ad un sondaggio. Tutte le istruzioni sono contenute nel link condiviso con un post tramite i canali social ufficiali del club.

