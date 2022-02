Lazio - Bologna, Paramatti: "Sarri e Mihajlovic tra i migliori. E Lazzari..."

Il cammino in campionato della Lazio riparte dal Bologna, gli uomini di Sarri sono chiamati a rialzarsi dopo un'altra batosta. L'ex difensore rossoblù Michele Paramatti ha presentato così la sfida nel match report pubblicato sul sito ufficiale della Lazio: "Sinisa ovviamente lo conoscevo già da calciatore e vederlo in panchina non mi ha sorpreso perché aveva già il carisma del leader. Mi aspettavo ad alti livelli anche Sarri, che è un allenatore preparato che ha sempre saputo far giocare bene le proprie squadre, ottenendo vittorie importanti. Probabilmente mi sarei esaltato nel suo 4-3-3, ma parliamo di due tra i migliori allenatori in circolazione. Mi rivedo in Di Lorenzo del Napoli, bravo a fare entrambe le fasi. Lazzari? Manuel lo conosco dai tempi della SPAL, la squadra da dove sono partito. Mi è sempre piaciuto, sicuramente ha dimostrato di prediligere maggiormente la fase offensiva e di avere un dinamismo importante: doti che,non a caso, gli hanno anche regalato la Nazionale. Ho sempre avuto bei ricordi legati alla Lazio, visto che il 5 maggio del 2002, battendo l'Inter, mi fece vincere uno scudetto indimenticabile con la maglia della Juventus".