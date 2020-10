Lazio - Borussia Dortmund, Costacurta: "Chiedo scusa a Immobile. I tedeschi hanno deluso"

"Sono il primo che deve chiedere scusa a Ciro perchè pensavo dovesse fare qualcosa di più per essere grande in Europa". Questo il mea culpa fatto da Costacurta davanti le telecamere di Sky Sport nei confronti del bomber laziale. In tanti pensavano che, dopo le prestazioni sottotono con la maglia dell'Italia, Immobile non potesse reggere il confronto con i migliori palcoscenici europei. Con la rete segnata e il sorriso stampato in faccia, Ciro ha lasciato tutti a bocca aperta. L'ex giocatore ha poi concluso l'intervento dicendo: "Speriamo per gli Europei".

BORUSSIA DORTMUND - "Questa sera i tedeschi hanno deluso ampiamente, non solo per la grande partita della Lazio, ma dietro hanno sofferto tanto. Ci sono stati i gol dei biancocelesti, ma anche tante occasioni non sfruttate al meglio. Credo che il Dortmund possa essere sopravvalutato in un certo senso. Hanno troppi problemi in difesa".