Lazio, Braglia: "Carnesecchi? Investimento giusto per il medio-lungo termine"

Il mercato entra nel vivo anche in casa Lazio. La società, soprattutto in questi giorni, è alle prese con le valutazioni sul caso Carnesecchi. Il portiere è la prima scelta dei biancocelesti che però devono considerare l'infortunio alla spalla patito dall'estremo difensore in Nazionale. Questo il pensiero dell'ex portiere Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio: "Sicuramente l'incertezza è dovuta al fatto che la Lazio vuole spendere di meno, visto l'infortunio. E' un portiere di valore, validissimo, che deve confermare quanto fatto vedere in B. Credo che quell'infortunio possa risolversi in breve tempo. La spalla però è vero che per un portiere è essenziale in termini di funzionalità. Per me è un investimento che nel medio-lungo periodo ci sta".