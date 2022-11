Lazio, Brambati censura Manganiello: “È una cosa vergognosa"

TUTTOmercatoWEB.com

Come ogni martedì, ai microfoni di TMW, è intervenuto Massimo Brambati nello spazio “Il tackle”. Nel commentare la dodicesima giornata di Serie A, l’ex calciatore si è soffermato sull’operato degli arbitri e in particolare su quanto accaduto nella sfida tra Lazio e Salernitana diretta da Manganiello. Queste le sue considerazioni: “Comincio dagli incresciosi arbitraggi visti in Serie A. Continuo a sostenere che gli arbitri non si allenano più come quelli di una volta. Sapendo che hanno paradossalmente la chance di andare al VAR, pensano che qualsiasi cosa la possa risolvere questo. Invece tocca a loro risolvere delle situazioni in generale che avvengono non solo in area di rigore. Vedi l'ammonizione inventata a Milinkovic-Savic, una cosa vergognosa. Per me ha subìto il fallo, non lo ha commesso. È un gravissimo errore. Continuo a credere che al VAR dovrebbero andare anche gli ex calciatori ma anche ex arbitri. Se levi un grande al derby per una cosa del genere, impoverisci lo spettacolo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE