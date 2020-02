Lazio, Bucchioni: "La squadra durerà a lungo. E con il Verona..."

Domani la Lazio tornerà in campo per giocare il recupero con il Verona. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni: "Le prime tre del campionato hanno una marcia diversa, con attaccanti che fanno la differenza. La Lazio ha una straordinaria continuità che le sta regalando una classifica importante. La partita contro l'Hellas potrebbe regalarle un qualcosa di incredibile. I biancocelesti possono lottare per il massimo fino alla fine della stagione, la squadra di Inzaghi c'è e durerà a lungo. Ha un impianto di gioco collaudato, la squadra ci crede ed è in fiducia, si sente dentro il gruppo una voglia di dimostrare. Il vantaggio poi di avere solo il campionato è un vantaggio importante”.

