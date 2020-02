Lazio, pericolo diffidati: si allunga l'elenco dei calciatori a rischio squalifica

Una vittoria spumeggiante quella della Lazio contro la Spal. Le doppiette di Immobile e Caicedo e la rete di Adekanye permette ai biancocelesti di allungare su Roma e Atalanta e di tenere il passo di Juventus e Inter. La sfida dell'Olimpico, però, porta anche una dote non proprio positiva. Il cartellino giallo rimediato da Sergej Milinkovic Savic fa finire il centrocampista nella lista dei diffidati (l'ufficialità arriverà martedì insieme al comunicato del Giudice Sportivo, ndr). Quella di ieri, infatti, è la quarta ammonizione stagionale e alla prossima il serbo sarà costretto a fermarsi per un turno. A due giornate da Lazio - Inter, Inzaghi dovrà cominciare a fare i conti anche con questa variabile. Il numero 21, infatti, è in ottima compagnia visto che in tutto sono sei i calciatori a rischio. Oltre a Milinkovic sono nell'elenco anche Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Luiz Felipe Ramos e Stefan Radu. Attenzione massima, gestione delle energie ed evitare sciocchezze: è una lotta punto a punto e nessun dettaglio va trascurato.

Pubblicato il 3/02 alle 13:30