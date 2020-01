Lazio, Bucchioni: “Pensavo fosse finito un ciclo, e invece... Chapeau a Tare e Lotito”

La Lazio in estate ha optato per la continuità. A partire dal mister, Simone Inzaghi, passando per un gruppo confermato in tutte le sue punte di diamante. Una seconda occasione, in un certo senso. Scelta coraggiosa che oggi sta premiando la società, alla quale va il plauso anche di Enzo Bucchioni. Il noto giornalista ha parlato così a Radio Sportiva: "In questo momento Tare è il miglior direttore sportivo che c'è in Italia. È riuscito ad assemblare una squadra che, nello stradominio della Juventus, è riuscita a portare a casa coppe e coppette, spendendo poco e facendo benissimo anche in campionato. Simone Inzaghi gioca un calcio pratico, la Lazio è fuori dall'Europa e quindi può incidere di più in campionato. È stato fatto un grande lavoro in questi anni, pensavo fosse finito un ciclo e invece chapeau a Lotito".

