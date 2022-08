Lazio, buon compleanno a Mario Gila! Gli auguri social della società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Altro compleanno in casa Lazio. Nello stesso giorno dell'ex biancoceleste Manuel Belleri, oggi è il compleanno di Mario Gila. Il giovane difensore arrivato agli ordini di mister Sarri durante questo calciomercato, ha dato il meglio di se stesso nel ritiro di Auronzo di Cadore ma non ha ancora avuto occasione di esordire in campionato. In attesa di vederlo in campo, la società ha voluto fargli gli auguri per i suoi 22 anni attraverso i profili social: