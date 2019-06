Lazio, Burioni: "Stagione già fantastica, poi con la conferenza di Totti..."

Ama la Lazio con almeno la stessa passione con cui porta avanti la sua battaglia contro la disinformazione scientifica: l'immunologo Roberto Burioni è diventato famoso per la sua lotta a colpi di tweet contro complotti antiscientifici e teorie antivacciniste. Ma la sua fede biancoceleste non l'ha mai nascosta. E proprio su Twitter, il medico ha commentato le ultime vicende che hanno animato Trigoria: "Questa stagione era già fantastica con la Coppa Italia, il 3-0 nel derby e il 7-1 di Firenze. Poi è arrivata la conferenza stampa di Totti". I momenti vissuti sulle due sponde del Tevere non potrebbero essere più diversi.

