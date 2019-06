Lazio, Burioni: "Stagione positiva, Inzaghi come Ferguson"

Una stagione conclusa con la Coppa Italia in tasca, ora un'altra annata si appresta a cominciare. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Roberto Burioni: "Bilancio positivo della stagione, c'è stato un derby magnifico e una Coppa Italia vinta con un percorso non semplice. L'obiettivo Champions è mancato, ma non lo scambierei con la Coppa Italia. Ora c'è la Supercoppa, spero si giochi ad agosto così sarà in Italia e magari la Juventus non sarà ancora rodata. Sarebbe fantastico iniziare la stagione con un'altra grande vittoria".

IL PERCORSO - "Quest'anno la Lazio è stata l'unica squadra felice, è stata l'unica che ha chiuso la stagione festeggiando. La partita di Coppa Italia con l'Inter è stata la più intensa, non finiva mai. Il pareggio subito a tempo scaduto è stato da Lazio, ricordo un fallo da rigore evitabilissimo. La lotteria dei rigori dal vivo non li avevo mai visti, alla fine però è andata benissimo. La partita contro l'Atalanta invece è stata bellissima. Avevo accanto due bergamaschi, alla fine ci siamo fatti un selfie perché è questo lo sport. Dopo il 2-0 di Correa mi sono commosso. La sofferenza fa parte del tifoso laziale. Ho tre Lazio nel cuore: le due dello scudetto e quella del -9. La squadra di Fascetti non crollava quando intorno tutto sembrava crollare".

MIGLIORE DELLA STAGIONE - "Lo sfottò rende più bello il calcio, mi manca questo visto che ora vivo a Milano. Nel mio studio ho la foto di Chinaglia e il gagliardetto biancocelste. Dopo le grandi vittorie poi faccio lezione con sotto la maglia della Lazio. Alcuni studenti mi prendono in giro, ci scherziamo sopra durante le lezioni. Il migliore della stagione è stato Lucas Leiva, l'ho votato anche io. Non è forse il migliore ma in campo è il perno intorno al quale si sviluppa il gioco. Spero che il prossimo campionato la Lazio sia più continua. Sono felice per la conferma di Inzaghi, spero che diventi il nostro Ferguson”.

