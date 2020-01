Lazio, c'è posta per Lulic: il ct della Bosnia vuole convincerlo a tornare in nazionale

Un Paccocelere in carne e ossa: c'è posta per Senad Lulic. Due anni dopo il suo addio alla Bosnia, infatti, Dusan Bajevic vorrebbe convincerlo a fare marcia indietro. Come riporta okcalciomercato.it, il neo ct bosniaco è atteso a Roma il prossimo 12 gennaio. Vi verrà in missione, con due obiettivi. Il primo sarà quello di fare la conoscenza di due dei pilastri della sua nazionale: Edin Dzeko e Miralem Pjanic, che incontrerà contemporaneamente alle porte di Roma-Juventus di domenica prossima. Poi ci sarà tempo anche per corteggiare il capitano della Lazio. Lulic sarà impegnato sabato 11 nella sfida contro il Napoli, e presumibilmente dovrebbe avere la domenica libera per fare quattro chiacchiere con Bajevic. La Bosnia ha bisogno di esperienza e giocatori di un certo calibro per tentare l'ingresso a Euro 2020, torneo al quale Dzeko e compagni potranno accedere solo vincendo gli spareggi in programma a marzo. Quel che resta da capire è se Lulic avrà voglia di rimettersi in gioco con la sua nazionale, dalla quale non si era separato benissimo. Questo Paccocelere potrebbe fargli cambiare idea.

