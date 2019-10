Mrkonja: "C'è uno 'scandalo' dietro l'addio di Lulic alla nazionale". E sul 26 maggio...

Lulic e la Bosnia, una storia d'amore che si è conclusa circa due anni fa. La mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018 ha sancito la parola fine a una grande avventura, con il capitano della Lazio che a quel punto ha preferito donare anima e corpo solo alla causa biancoceleste. L'età che avanza, un obiettivo fallito, la fascia al braccio nel proprio club. Tutti gli indizi portavano a un addio naturale, nulla di traumatico o di “scandaloso”. Ma il giornalista bosniaco Haris Mrkonja ha raccontato una versione diversa dell'accaduto: “Riguardo Lulic, c’è un aneddoto che forse in Italia non ha fatto notizia, però in Bosnia ha fatto parlare per giorni” - ha rivelato ai microfoni di okcalciomercato.it - “La scorsa stagione, nel marzo 2019, prima della partita tra Inter e Lazio del Meazza Lulic chiacchierava nel tunnel con Handanovic. Parlavano in bosniaco delle rispettive nazionali. Senad da poco aveva detto addio alla nazionale bosniaca e descriveva le condizioni in cui si svolgevano le preparazioni, inconsapevole che il microfono della telecamera nel tunnel fosse aperto”. Ed ecco quello che disse: “Da noi quando vai in nazionale è come se andassi in vacanza. Si mangiano dolci, stai con la famiglia, vai in giro…”. Poi Mrkonja aggiunge: “Così Lulic ha aperto la porta a una valanga di reazioni negative dei media e i tifosi verso la federazione bosniaca, che tollerava comportamenti del genere. E si è venuto a sapere che Lulic si era ritirato dalla nazionale proprio per questo motivo”. Infine, il giornalista spiega come dopo il 26 maggio 2013 Lulic venisse dipinto come un eroe in patria: “Ricordo ancora le prime pagine dei quotidiani sportivi, che dipingevano Lulic come l’eroe della battaglia di Roma. La vittoria della Lazio ha fatto felici molti bosniaci”.

LAZIO, LA FORZA DELLE NUOVE ALI

SERIE A, QUANTE POLEMICHE ARBITRALI

TORNA ALLA HOMEPAGE