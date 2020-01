Napoli, problemi all'adduttore per Mertens: salta l'Inter. E la Lazio è alle porte...

Non il migliore augurio di buon anno. Né la dolce notizia che Gennaro Gattuso avrebbe sperato di trovare nella calza della Befana, tutt'altro. Solo carbone per il Napoli, che contro l'Inter dovrà fare a meno di Dries Mertens. Come riporta Sky Sport, l'attaccante partenopeo ha risentito di un lieve problema all'adduttore che lo costringerà a star fuori fino a metà della prossima settimana. Mertens è già partito per il Belgio, sua terra natia, così da curarsi al meglio per tornare a disposizione dell'ex tecnico del Milan nel più breve tempo possibile. Comunque, il 14 del Napoli non sembra in dubbio per la sfida del prossimo sabato (11 gennaio, ndr) contro la Lazio. Partita delicata per la quale Gattuso probabilmente dovrà già fare a meno di Koulibaly. E alla quale Mertens, in ogni caso, non arriverà al 100% della propria condizione.

