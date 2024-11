Lazio - Cagliari, le probabili formazioni: le scelte di Baroni

Terzultima partita, poi sarà sosta. La Lazio, dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Como, torna a giocare in casa e ospita il Cagliari di Davide Nicola. Per il monday night dell'undicesima giornata di Serie A, Baroni dovrà fare a meno di Nuno Tavares, squalificato. Il tecnico, comunque, è pronto a ripartire da Provedel in porta e da Marusic e Pellegrini sulle fasce. Al centro invece sono in tre per due maglie: Gila, Romagnoli e Gigot, più staccato Patric. In mediana c'è attesa per il rientro di Rovella, fermato da un fastidio al quadricipite della coscia destra, di fianco a Guendouzi. In caso di nuovo forfait si scaldano sia Vecino che Dele-Bashiru. Sulla trequarti spazio nuovamente a Isaksen e a Dia, oltre al ritorno di Zaccagni debilitato negli ultimi giorni da forti sintomi influenzali. Il posto da numero nove è pronto a occuparlo ancora il Taty Castellanos, reduce da una doppietta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli; Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Noslin. All.: Baroni.

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli. All.: Nicola.