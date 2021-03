Lazio, Caicedo in Paideia per controlli medici: la situazione - FOTO

Nel pomeriggio, come conferma l'account Twitter della Lazio, Felipe Caicedo si è recato nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi ad alcuni controlli medici. L'ecuadoriano sta ritrovando la forma dopo un prolungato periodo lontano dal campo per la fascite plantare. Tornato sul rettangolo di gioco, ha deciso la sfida col Crotone con il gol del 3-2. Ora lo staff di Inzaghi vuole accertarsi delle sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

Gran Galà, Immobile festeggia: “Felice di essere nella Top11” - FOTO

Serie A, Udinese-Lazio: i biancocelesti non vogliono perdere treno per l’Europa

TORNA ALLA HOMEPAGE