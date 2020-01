Lazio, Caicedo prende la mira: Samp vittima preferita, ma all'Olimpico...

Dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, la Lazio è pronta a proseguire il proprio percorso in campionato. Sabato all’Olimpico, la formazione di Simone Inzaghi incontrerà la Sampdoria di Ranieri, reduce dai cinque gol rifilati al Brescia. Con Correa non al top, Felipe Caicedo rischia di giocare nuovamente da titolare accanto a Ciro Immobile. L’ex Espanyol ha già bucato in tre occasioni la porta blucerchiata: un gol è arrivato il 3 dicembre 2017, gli altri due il 28 aprile 2019. Quella ligure è la squadra in Serie A più colpita dall’attaccante ecuadoriano, ma tutte le reti sono arrivate a Marassi. La sfida, questa volta, è replicare il proprio score tra le mura amiche dell’Olimpico.

