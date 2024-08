Lazio, Calamai: "Si vede che è in un momento di passaggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha parlato del momento di Lazio e Roma dopo le prime due partite di campionato. Queste le sue dichiarazioni in merito: “L’Inter è la favorita, anche se per me resta la Juventus la possibile antagonista. Da aggiungere resta anche la delusione capitolina. La Lazio si è visto fin da subito che è in un momento di passaggio. Io sono sicuro, nonostante un inizio molto complicato, che la Roma possa fare un buon campionato. Va detto che ora, però, De Rossi è davvero sotto esame perché questa è la sua prima Roma”.