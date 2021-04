Lazio, Calisti: "Col Verona vittoria sofferta. Sulla corsa Champions..."

Ai microfoni di Radiosei, Ernesto Calisti ha detto la sua sulla Lazio, partendo dalla vittoria sofferta al Bentegodi: “Contro il Verona non è stata una Lazio brillantissima ma ha meritato di vincere, e contano i 3 punti per la classifica. Immobile non si è ancora sbloccato, Luis Alberto non è al meglio mentre invece sembra in ripresa Leiva. Marusic è stato fondamentale, è in fiducia e sta bene. Musacchio? C'è qualcosa che non quadra con la sua situazione, snaturare Marusic e adattare a destra Akpa per non impiegare Musacchio in difesa è stata una scelta drastica e pesante”.

MURIQI - “Da lui ci si aspetta molto di più, può fare di più sicuramente ma non ci può aspettare un grande exploit, non è un attaccante da doppia cifra. Serve un centravanti che vada in doppia cifra oltre a Immobile quando ha momenti poco brillanti ”.

CORSA CHAMPIONS - “La Lazio non è la favorita ma lotterà fino alla fine. Nelle 4 vittorie di fila non ha convinto del tutto, ma nonostante le difficoltà può giocarsela. Deve recuperare anche il match con il Torino e gli scontri diretti saranno ovviamente decisivi. I biancocelesti devono fare la corsa sull'Atalanta, anche se è la squadra che sta messa meglio dal punto di vista fisico e tecnico. Gol di Caicedo a Verona? Non è più tollerabile vedere questi episodi condannati, l'attaccante sentendosi tirare si è protetto dall'avversario cercando solo di liberarsi. L'azione e il gol andavano convalidati da Chiffi ”.

ASSENZA INZAGHI - “La mancanza dell'allenatore pesa perchè guida la squadra e dà la giusta pressione ai calciatori, ma la Lazio è una squadra esperta e sa come comportarsi. La speranza è che torni presto “.

BENEVENTO - “Non va sottovalutato, visto quello che ha fatto con la Juve a Torino, però la qualità dei calciatori della Lazio farà la differenza e bisogna avere fiducia in Milinkovic e negli altri “.

