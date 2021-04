Marusic, prove di rinnovo: primi contatti con la società

Tutti gli occhi sono su Adam Marusic e i grandi progressi fatti quest'anno. È diventato un vero e proprio pupillo di Inzaghi che gli sta affidando il delicato ruolo di terzo di difesa visto il momento di necessità. Già lo scorso anno era uno degli uomini mercato, con il Paris Saint-Germain che aveva mostrato il suo interesse per il giocatore sperando di arrivare anche a Milinkovic-Savic. L'agente dei due calciatori infatti è lo stesso, Mateja Kezman, e i rapporti con la società sono ottimi. Il contratto del montenegrino con la Lazio è in scadenza nel 2022 ed è impossibile non pensare al rinnovo. Il giocatore ha un ingaggio di 800mila euro a stagione, cifra che dovrà essere sicuramente ritoccata. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i primi incontri tra le parti ci sono già stati ma si registra ancora un po' di distanza. C'è tempo comunque per trovare l'accordo giusto e prolungare il contratto di uno dei giocatori al momento più importanti per Inzaghi.