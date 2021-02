Lazio, Calisti: "Con il Bayern errori banali, poteva essere una gara diversa"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Ernesto Calisti per commentare la gara andata in scena tra Lazio e Bayern Monaco: "Premesso che la Lazio ha affrontato la squadra più forte del mondo, c'è da dire che gli uomini di Inzaghi si sono un po' consegnati. Si tratta di non saper gestire la tensione in certe partite, sono stati commessi errori banali ed è questione di inesperienza. Peccato, perchè poteva essere un'altra partita, magari la Lazio avrebbe perso comunque ma se la sarebbe giocata diversamente. Il rigore? Se lo fischi magari a livello mentale può cambiare tutto. Nel calcio mai dire mai, in quel momento poteva essere importante. Sul mercato bisognava fare qualcosa in più".