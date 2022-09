Lazio, Calisti: "Difficile commentare, brutta dall'inizio alla fine"

TUTTOmercatoWEB.com

Troppa poca Lazio in Danimarca. Uno scivolone che fa rumore quello della squadra di Sarri contro il Midtjylland che si è imposto per 5-1. Tra i tanti che hanno commentato la brutta sconfitta dei biancocelesti c'è anche Ernesto Calisti: "Non ci si aspettava una sconfitta di genere. Ci sta nel calcio di affrontare male delle gare, ma è difficilmente commentabile, è stata brutta dall'inizio alla fine. Calciatori sottotono. Facile dire approccio sbagliato, presunzione, ma quando entri vuoi sempre vincere. Cambiare la linea difensiva quasi completamente ti porta per forza a rischiare. Dietro si può cambiare un uomo, cambiarne tre diventa veramente difficile", queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio.