Lazio, Calisti: "Nell'emergenza sta facendo bene. Muriqi? Presto per giudicare"

Ai microfoni di Radiosei Calisti ha commentato il momento della Lazio: "Problemi in difesa? Le assenze sono tante, quando manca uno come Leiva che fa da diga vai per forza in difficoltà. C'è da migliorare, ma finchè non ci sarà la difesa titolare bisogna soffrire. Bisogna vedere quando tornerà Radu, quando Luiz Felipe potrà definitivamente essere titolare. Con tutti i migliori in campo sarebbe cambiato tutto, in Champions League sarebbero stati 9 punti. Nella grande emergenza la Lazio sta tirando fuori il massimo. Muriqi? Mi aspetto molto di più per quanto è stato pagato. Sicuramente migliorerà ed entrerà in condizione. Presto per dare un giudizio".

LAZIO, ACERBI ANCHE ASSISTMAN

SERIE A, LABORATORIO UNICO PER I TAMPONI

TORNA ALLA HOME PAGE