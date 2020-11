Serie A, dopo il caso Lazio si corre ai ripari: laboratorio unico per i tamponi

Quando un giocatore è positivo e deve restar fuori? La situazione sembra non essere chiara a nessuno. I casi di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, che oggi svolgeranno il tampone per capire se ci saranno domenica, sono solo gli ultimi. Bloccati dalla Uefa e non dalla Serie A perché hanno parametri diversi. Occorre una soluzione per portare avanti il campionato e l'intera stagione. Mentre la Uefa si affida a Synlab per tutti gli esami anti-Covid, la Serie A non ha una struttura unica per i tamponi. Serve una svolta, il progetto è pronto da mesi. Come riporta il Corriere della Sera, l'idea è quella di portare al voto della prossima assemblea una delibera per centralizzare i controlli, affidandone la gestione alla a un unico laboratorio, forse la Fmsi. Si attendono novità per oggi, quando si riunirà il Consiglio di Lega per fare chiarezza sulla situazione.

LAZIO, E' IL GIORNO DELLA VERITA' PER IMMOBILE

LAZIO, TUTTI I GRAFFI DI CAICEDO

TORNA ALLA HOME PAGE