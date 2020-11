Lazio, Acerbi sempre più leader: e da esterno diventa anche assistman

Ormai non è più una novità. Acerbi è un leader, un pilastro e un elemento fondamentale di questa Lazio. Fa parte della spina dorsale della squadra di Inzaghi che non può mai rinunciare al suo numero 33. Attento e lucido in fase difensiva e adesso anche propositivo in quella offensiva. Con l'inserimento di Hoedt nella linea a 3, Inzaghi ha spostato Acerbi sulla corsia sinistra dove può spingere molto. Mercoledì in Russia, il leone biancoceleste, oltre a offrire la solita ottima prestazione in marcatura, è risultato decisivo nel gol del pareggio di Caicedo. La palla forte, tagliata e precisa che giunge sui piedi del Panterone arriva proprio dal sinistro educato di Acerbi che trova così il suo primo assist europeo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con lo Zenit, il difensore biancoceleste realizza 12 cross in area avversaria e effettua ben 165 passaggi per i propri compagni, dimostrazione di quanto sia fondamentale anche in fase di costruzione.

