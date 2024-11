Lazio, Calisti: "Questo è un gruppo forte! E se a gennaio dovesse arrivare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una squadra che sta dando grandi soddisfazioni, che corre e si sacrifica, esprimendo però anche un gran calcio. Questa è l'analisi che l'ex biancoceleste Ernesto Calisti ha fatto della Lazio di Marco Baroni, intervenendo ai microfoni di Radiosei:

"Se dovesse arrivare un centrocampista, non credo che possa creare dei malumori, sappiamo che lì siamo corti, ci deve essere una sana competizione. Se vuoi creare una grande squadra deve esserci della sana competizione. Speriamo che per Castrovilli non sia nulla di grave. Ci sta dando tante soddisfazioni, sta facendo una grandissima stagione sia in campionato che in Europa League. Ad inizio stagione nessuno lo avrebbe mai detto, adesso c’è un gruppo forte in cui c’è una sana competizione, che fa sempre bene. Adesso ci saranno una serie di partita complicate dopo la sosta. A Monza la Lazio ha meritato, anche se c’è stata un po’ di sofferenza, ma ci può stare, questa squadra non molla mai e corre".