Lazio, calvario Tavares: mai così tanti infortuni in carriera. E in estate...

È rimasto in campo trentuno minuti, poi si è fermato di nuovo, stavolta gli occhi bagnati dalle lacrime e la maglia a coprire il volto segnato dalla disperazione per un calvario che pare senza fine. Nuno Tavares è di nuovo out, è il settimo infortunio muscolare in stagione, un record per il portoghese che mai in carriera aveva avuto una sequela simile di problemi muscolari. Lo scorso anno, col Nottingham Forest, era rimasto ai box per otto partite, un mese e mezzo tra inizio febbraio e la seconda metà di marzo, poi non era più entrato nelle rotazioni del tecnico Nuno Espirito Santo e di fatto aveva giocato solo una manciata di secondi ad aprile contro il Wolverhampton. Un’assenza dal campo che - secondo quanto filtra da Formello - lo ha condizionato anche in questa stagione. Però il periodo di inattività per infortunio era stato limitato, il resto era figlio delle scelte di Espirito Santo. L’anno prima, a Marsiglia, Nuno aveva subito solo un leggero infortunio alla coscia, dodici giorni in infermeria e solo due partite saltate. Nella stagione 21/22, con l’Arsenal, zero infortuni nel corso dell’intera annata. Nel 20/21, con il Benfica, tre stop: due di natura traumatica e uno dovuto a un’infezione da Covid-19.

CALVARIO - Di fatto questa è la prima stagione nella quale Tavares ha veramente sofferto a livello muscolare, una questione che va indagata, perché le cause possono essere molteplici. Fatto sta che il nuovo stop, porterà Baroni a dove rinunciare ancora a uno dei migliori elementi della rosa, per quanto si vedrà, sicuramente il portoghese sarà out a Genova, dove però tornerà Pellegrini per dare una soluzione mancina al tecnico. Finora i giorni complessivi nei quali Tavares è rimasto fuori dalla lista dei disponibili sono 101, con 15 partite saltate. Il primo stop ad Auronzo, poi quello in nazionale di novembre, altro stop il 23 gennaio e da quel momento è stato un calvario continuo: negli ultimi tre mesi Nuno è rimasto in campo 90' solo una volta, a San Siro contro il Milan. Tavares era partito in maniera debordante, la sua prima parte di stagione era stata da sogno, con otto assist in due mesi - tra il 31 agosto (Lazio-Milan) al 31 ottobre (Como-Lazio) - in Serie A; poi un solo assist da novembre a oggi, contro la Real Sociedad in Europa League, a testimoniare quanto gli infortuni abbiano inciso sul suo rendimento. La Lazio riscatterà il classe 2000 dall’Arsenal, è una formalità, cinque milioni da pagare in cinque esercizi, poi in estate verranno fatte alcune riflessioni.

MERCATO - Lotito aveva detto, nei giorni di gloria di Tavares, di valutare il terzino 70 milioni, ma è difficile immaginare che qualche club possa avvicinarsi a tale cifra, visti i tanti problemi avuti da Nuno negli ultimi mesi. La Lazio però, in caso di cessione, deve corrispondere all’Arsenal il 40% sulla rivendita del cartellino del portoghese, questo fa pensare che difficilmente possa scendere sotto il muro dei 45-50 milioni che vorrebbe dire incassare tra i 32 e i 35 milioni di euro. Molto dipenderà anche dal posizionamento finale della Lazio in campionato, se arriverà un piazzamento europeo o meno ed eventualmente quale tipo di Europa si giocherà nella prossima stagione. Andare in Champions, banale dirlo, farebbe tutta la differenza del mondo, anche in ottica acquisti e cessioni. La Lazio sostiene di voler ripartire da Tavares, indagando sulle cause dei tanti stop e provando a evitarli in futuro, per assicurarsi un treno sempre lanciato a velocità massima, ma le ultime sei di campionato e il mercato potrebbero anche cambiare lo scenario.

Pubblicato il 18/04