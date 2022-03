Lazio, Camolese: “Ha fatto una rivoluzione. Sono state messe le basi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio ha intrapreso un nuovo percorso in questa stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, ci sono stati diversi cambiamenti che hanno comportato alti e bassi nel rendimento. Mancano ancora otto gare alla fine del campionato ma si possono già fare le prime, generali, valutazioni in merito. È quel che ha fatto Giancarlo Camolese ai microfoni di TMW: “La Lazio ha fatto una vera rivoluzione, in questa annata sono state messe le basi per vederli più competitivi tra un anno. In questa stagione è stata troppo alterna e può dipendere dal fatto che in molti abbiano dovuto rispondere a nuove richieste".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Vavro incontra Milinkovic: “Bello rivederti, amico” – FOTO

FORMELLO - Lazio, si rivede Luiz Felipe: Sarri prova la formazione anti-Sassuolo