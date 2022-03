Lazio, Vavro incontra Milinkovic: “Bello rivederti, amico” – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualche giorno fa la Serbia di Sergej Milinkovic Savic è volata a Copenaghen per disputare un’amichevole contro la Danimarca. A sostenere il Sergente, sugli spalti, c’era un tifoso d’eccezione: Denis Vavro che sta vivendo nella capitale danese una nuova avventura professionale. Come testimonia l’ultimo post di Instagram dello slovacco, i due hanno avuto modo poi di incontrarsi e salutarsi al termine del match. Ad accompagnare la foto un messaggio per il suo ex compagno: “Bello rivederti amico mio. In bocca al lupo per il resto della stagione”

