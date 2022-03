Calciomercato Lazio, altra idea in mediana: piace Rovella

Il centrocampista è di proprietà della Juventus, ma è in prestito al Genoa. È una mezzala di quantità, ma i costi sono elevati

La Lazio starebbe pensando a Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa, che la Juventus ha acquistato per 18 milioni di euro in base fissa, a cui si dovrebbero aggiungere 20 milioni di bonus nel caso di raggiungimento di determinati obiettivo. Rovella è ancora in prestito al Grifone, potrebbe tornare alla base in estate, a meno che qualche altro club non bussi alla porta dei bianconeri con una proposta importante. Già perché l'acquisto di Rovella pesa a bilancio per la Juventus. Difficile che la Lazio investa una cifra così rilevante, bisognerebbe trovare nel caso delle formule alternative. Secondo Tuttomercatoweb.com, comunque, quello di Rovella è uno che la Lazio starebbe seguendo con attenzione, con Sarri che avrebbe già dato il suo ok alla candidatura del ragazzo classe 2001. Si vedrà.