Lazio, sorpresa per Milinkovic: Vavro va a trovare il Sergente - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito in prestito al Copenaghen, Denis Vavro sembrerebbe che non abbia chiuso i rapporti con i giocatori della Lazio. Il difensore di proprietà della società biancoceleste, ieri si è recato allo Stadio Parken per gustarsi il match Danimarca - Serbia. Riunendo i pezzetti del puzzle, nella Nazionale di Stojkovic gioca Sergej Milinkovic-Savic e chissà che ieri sera i due non si siano rivisti dopo o prima del match per scambiarsi dei saluti.