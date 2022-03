Lazio, Marusic in Paideia: controlli per il biancoceleste - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Adam Marusic si è recato presso la Clinica Paideia. All'antivigilia di Lazio - Sassuolo, il terzino biancoceleste ha svolto l'allenamento pomeridiano al Training Center di Formello senza problemi. Da valutare le proprie condizioni in vista del match contro la squadra di Alessio Dionisi in programma sabato alle ore 18:00. Perdere il montenegrino dopo il recupero di Luiz Felipe sarebbe una brutta notizia per Maurizio Sarri. Attualmente non è noto il motivo dell'arrivo di Marusic in Paideia.