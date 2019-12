Lazio, Camolese: “Non firmerei per il quarto posto, le big non s’accontentano..."

La Lazio, dopo i tre punti ottenuti dal match di sabato sera contro la Juventus, è terza in classifica, a qualche lunghezza di distanza dalle prime due della classe della Serie A. Non manca, dunque, chi inizia a pensare ad un obiettivo più alto rispetto al quarto posto, valido per il piazzamento Champions. Giancarlo Camolese, centrocampista biancoceleste dal 1986 al 1988, ha espresso la sua ai microfoni di Radiosei: “La Lazio mi è sempre piaciuta, è da tempo che penso sia una squadra di grande valore. Sa aspettare i giocatori e crederci. Ora è facile parlarne bene, è capace di battere chiunque se sta bene. Firmare per il quarto posto, ora? Da allenatore devo sempre chiedere il massimo ai miei giocatori, ma è ovvio che arrivare in Champions significa tantissimo. È un traguardo che ti permette di crescere globalmente come società, ma viste le condizioni attuali no, non firmerei oggi per arrivare quarto".

ENTUSIASMO - “Come gestire l’entusiasmo? Inzaghi lo stimo, sono sicuro che ripartirà dal lavoro quotidiano, perché si deve sempre ripartire con fame e concentrazione dopo qualsiasi partita. È il segreto delle grandi squadre non accontentarsi mai. Simone conosce bene la piazza e sa capirla. Ho sempre apprezzato la sua cura del gruppo, Luis Alberto ne è l’esempio perfetto: l'ha aspettato fino a farlo sbocciare definitivamente. Ora il tecnico sta raccogliendo tutto ciò che ha seminato fin dal primo momento. Mercato? Difficile identificare un profilo, deve essere un’opera certosina per trovare il profilo adatto. Non ho un nome da spendere al momento”.

