Lazio, Pinzi sui social con l’aquila sul petto: “Sguardo malandrino…” - FT

Giampiero Pinzi, rimasto per anni tra le fila dell’Udinese, non ha mai nascosto il proprio amore per la Lazio, dove ha giocato fino al 2000, esordendo in prima squadra nel novembre 1999 allo Stadio Dinamo nella vittoriosa partita di Champions contro la Dinamo Kiev. Attuale vice-allenatore della compagine bianconera, l’ex centrocampista custodisce gelosamente i ricordi che lo legano alla squadra capitolina. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una sua foto con l’aquila sul petto, accompagnata da un ironico messaggio che sottolinea due sue caratteristiche: “Cuffia in testa e sguardo malandrino”.

