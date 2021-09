Lazio, Canigiani: “Aumento della capienza è un passo avanti. Attendiamo disposizioni ufficiali”

Il ritorno dei tifosi allo stadio è un passo importante per il mondo del calcio, la capienza degli stati è stata ampliata dal 50% al 75%. Per parlare di questo e di altre iniziative per i tifosi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Canigiani direttore marketing del club biancoceleste: “La vendita dell’Europa League è partita da tempo e sono stati già venduti i biglietti e speriamo che in questi ultimi giorni ci sia un’ulteriore spinta dei tifosi per partecipare. Il settore ospiti è chiuso non ci sarà possibilità per i Russi di poter assistere alla partita"

BUS INSIEME – “È ripartita l’iniziativa anche se non abbiamo potuto sfruttarla a pieno per la scorsa giornata perché fino all’ultimo non avevamo ancora certezze sulla possibilità di riattivare il servizio. I tifosi che ne hanno usufruito sono rimasti soddisfatti e dalle prossime partite il servizio tornerà alla normalità. Stiamo valutando di volta in volta se attivarlo anche per le gare di Europa League, dipende dai numeri”

CAPIENZA STADI - “Stiamo aspettando le disposizioni ufficiali sull’eventuale innalzamento della percentuale della capienza e soprattutto sulle modalità. È un passo avanti”

