Lazio, i derby sono il pane di Sarri: i numeri sono 'special'

RASSEGNA STAMPA - Il derby è biancoceleste. La Lazio manda ko la Roma e lo fa per 3-2, subendo patemi fino al triplice fischio del direttore di gara. Pochi allenatori provano le medesime pressioni, Sarri fino a domenica sembrava non far parte di questa categoria ma dopo aver alzato Olympia sotto la Curva Nord, con la felicità di un bambino, sicuramente la musica sarà cambiata. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in carriera di derby ne ha falliti davvero pochi e a confermarlo sono i numeri.

SARRI LONDINESE - Soltanto 3 sconfitte, di cui una quasi indifferente contro il Tottenham nella semifinale di Coppa di Lega ribaltata con un 6-3 nel match di ritorno. Contro l’Arsenal una vittoria a testa nei 3 incroci, ma il più sentito lo vinsero i Blues nella finale di Europa League a Baku del 29 maggio 2019. Sul versante Premier, con il Tottenham persero per 3-1 il 24 novembre 2018 mentre agguantarono il successo per 2-0 il 27 febbraio 2019. I derby più facili furono con il Crystal Palace (3-1 e 0-1) e il Fulham (2-0 e 1-2), reti bianche e una vittoria (2-0) conquistata con il West Ham.

PERIODO IN ITALIA - Con la Juventus due vittorie su due nei derby di Torino, l'andata del 2 novembre 2019 finì per 1-0, mentre un poker al ritorno (4-1). 26 settembre 2021, primo derby con la Lazio, primo derby romano. Il Comandante cala un tris eclatante all'Olimpico e manda definitivamente ko la Roma. Sono dunque 14 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte in 18 stracittadine. It's Sarri's time e la Lazio è pronta per nuove avventure.