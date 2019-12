Lazio, Canigiani: "Contro la Juve 60 mila laziali. Lo store in centro? Non sarà l'unico..."

La Lazio ha il suo store in centro, Marco Canigiani - Responsabile Marketing della società - può ritenersi soddisfatto: "Oggi è il suo primo giorno di vita. Siamo nel loop di Lazio - Juve, non è una delle settimane più facili dal punto di vista della gestione operativa" - ha detto a Lazio Style Radio 89-3 - "È stata una soddisfazione vedere i giocatori contenti, c'era un bel clima, i calciatori sono stati veramente disponibili e li ringrazio. È stato fatto un passo ulteriore nella crescita della società. Sapevamo che ce n'era bisogno ma andava trovata la location e la condizione giusta, crediamo di averlo fatto. Vedremo i risultati che poi condizioneranno i passi futuri, questo è il primo nella zona ma magari ce ne potremo permettere anche un altro". Poi Canigiani ha anche ricordato l'aneddoto raccontato ieri sera: "L'aneddoto con Lotito? Eravamo alla ricerca del negozio in centro da tanto tempo, ci arrivavano proposte di vario genere e ogni volta c'era un piccolo ostacolo. Quando eravamo parzialmente soddisfatti poi lui li andava a vedere la sera tardi, confermandoci i nostri dubbi. Quel giorno la visita non ci aveva soddisfatto al 100%, poi l'agente immobiliare ci fece vedere quest'ultimo locale che non avevamo in programma di visitare. Abbiamo subito pensato che fosse per noi, e il presidente poi mi richiamò qualche giorno dopo nel cuore della notte. È stato un iter abbastanza lungo".

SU LAZIO - JUVENTUS: "All'ora di pranzo abbiamo superato i 30 mila spettatori, quindi siamo intorno ai 50 mila considerando gli abbonati. Credo che raggiungeremo i 56-57 mila, forse anche 60. Più si esauriscono i settori popolari, più il ritmo diminuisce ovviamente. La vendita è libera e bisogna essere tempestivi anche nel riempire la Curva Maestrelli per non lasciarla ai tifosi della Juventus".

Pubblicato il 4/12 ore 15.40