Lazio, Canigiani: "Grande risposta dei tifosi contro l'Udinese. Vi dico il dato sui biglietti..."

Per accedere direttamente agli ottavi di finale di Europa League senza passare per gli scomodi sedicesimi contro le...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, QUANTE OPZIONI A CENTROCAMPO. ALTRA CHANCE PER GILA FORMELLO - Si fa la conta delle energie, più che degli uomini a disposizione. Sarri punta la sfida con lo Sturm Graz potendo attingere dall’intera rosa. L’unico ai box è il giovane Bertini, oggi al gruppo è stato aggregato Floriani Mussolini... FORMELLO - Si fa la conta delle energie, più che degli uomini a disposizione. Sarri punta la sfida con lo Sturm Graz potendo attingere dall’intera rosa. L’unico ai box è il giovane Bertini, oggi al gruppo è stato aggregato Floriani Mussolini... WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, PATRIC: "ROSSO A LAZZARI? L'ARBITRO NON HA RICONTROLLATO" Un pareggio che sa di vittoria per la Lazio. 45 minuti in inferiorità numerica non hanno spaventato i ragazzi di Sarri che hanno provato a fare bottino pieno fino alla fine. Boving e la direzione arbitrale di Stegemann non hanno permesso ai biancocelesti di... Un pareggio che sa di vittoria per la Lazio. 45 minuti in inferiorità numerica non hanno spaventato i ragazzi di Sarri che hanno provato a fare bottino pieno fino alla fine. Boving e la direzione arbitrale di Stegemann non hanno permesso ai biancocelesti di... VOCI DI MERCATO RINNOVO MILINKOVIC, LA LAZIO SPINGE MA L'ENTOURAGE RINVIA I COLLOQUI. E PRENDE QUOTA UN'IPOTESI... RASSEGNA STAMPA - Sarà una sosta per il Mondiale di vera programmazione quella che attende la Lazio da metà novembre in poi. Il campionato si fermerà ma inizieranno tutti i ragionamenti interni al club, con un agenda ricca di appuntamenti tra rinnovi e... RASSEGNA STAMPA - Sarà una sosta per il Mondiale di vera programmazione quella che attende la Lazio da metà novembre in poi. Il campionato si fermerà ma inizieranno tutti i ragionamenti interni al club, con un agenda ricca di appuntamenti tra rinnovi e...