Lazio, Canigiani: “L’assenza dei tifosi pesa, il fattore campo conta di meno"

La Lazio torna finalmente all’Olimpico. Non ci saranno purtroppo i tifosi ad accogliere gli uomini di Inzaghi, il vero dodicesimo uomo in campo che ha spinto i biancocelesti in tutte le gare casalinghe e anche nelle trasferte. Il responsabile marketing della società Marco Canigiani, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha ricordato le iniziative messe in atto per sopperire a questa mancanza: "Abbiamo aspettato per tanti mesi il ritorno all’Olimpico e finalmente ci siamo. Ci saranno tante iniziative, dalle immagini dei tifosi posizionate in tribuna agli inni e le formazioni pronunciati da loro. Ci saranno anche altre sorprese. Avere la pista ci crea qualche difficoltà, senza dimenticare che abbiamo uno stadio in comune e quindi cose che richiedono tempo per l'allestimento non possiamo metterle. È più facile per chi ha uno stadio di proprietà."

SUI TIFOSI - "L’assenza della gente pesa, il fattore campo ha meno valore rispetto a prima a dimostrazione di quanto siano importanti i tifosi. Ritorno negli stadi? Ad oggi non c’è una data come obiettivo o indicazioni in merito. Bisognerà aspettare e vedere se tutto fila liscio per valutare se entro la fine di questa stagione verrà presa una decisione in tal senso, per essere poi pronti già per la prossima."