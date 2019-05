Lazio, Canigiani: "Presto la campagna abbonamenti. Nuova maglia? I primi di luglio"

Il tour della Coppa Italia prosegue il suo percorso nei vari Lazio Style, la campagna abbonamenti verrà aperta molto presto. Tanti i temi affrontati dal responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "C’è ancora disponibilità delle maglie celebrative della finale di Coppa Italia, si può acquistare anche online sul nostro sito ufficiale. Il tour della Coppa continua, sul sito ci sono tutte le informazioni utili, i due incontri avvenuti in precedenza sono andati molto bene. Chi volesse immortalarsi con il trofeo lo può fare tranquillamente presenziando a questa iniziativa. Speriamo di partire a breve con la campagna abbonamenti, stiamo analizzando vari fattori ed elementi. La nuova maglia con la coccarda verrà svelata ai primi di luglio quando la squadra si radunerà anche per dare la possibilità agli ultimi ritardatari di acquistare la maglia celebrativa della finale. Aspettiamo tanti tifosi in questa tour della Coppa, questo weekend sarà a Roma Est, una nuova occasione di contatto con i nostri tifosi".

