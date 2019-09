Lazio, Canigiani: "Vicini a 20 mila abbonati". E sui prezzi in trasferta...

“Siamo a quota 19.900. Manca pochissimo, in settimana arriveremo a 20 mila. I ritmi non sono più quelli della prima fase, ma raggiungeremo l'obiettivo". Così Marco Canigiani ha esordito nel suo intervento a Lazio Style Radio 89.3. Poi, a seguito di alcune lamentele dei tifosi sul costo dei tagliandi del settore ospiti per Spal - Lazio, il Responsabile del Marketing biancoceleste ha parlato di alcune riunioni in Lega sul tema: "Ieri c'è stata una riunione in Lega dove ho messo in luce il problema del prezzo dei biglietti per i tifosi in trasferta. L'Uefa ha già fatto qualcosa, fissando il costo del settore ospiti allo stesso livello del corrispondente settore della squadra di casa, mettendo anche un prezzo massimo di 45 euro per i tifosi ospiti. Che è alto, ma fa parte anche di un altro mercato rispetto a quello dei campionati nazionali. Questa cosa dovrà anche essere riportata in Italia, i sostenitori della squadra in trasferta non possono pagare di più di quelli di casa. In Lega ne stiamo discutendo, vedremo che decisione prenderà”- poi chiude - “Stiamo studiando un nuovo progetto per quanto riguarda il trasporto”.

Pubblicato il 12/09/2019 alle ore 12.20.