Lazio, Carnesecchi in vacanza, ma attenzione ad un particolare - FOTO

La trattativa tra Lazio e Atalanta per Carnesecchi continua senza soste. I biancocelesti hanno ormai deciso di puntare sul portiere classe 2000 nell'ultima stagione in prestito alla Cremonese. In questo momento il talento dell'Under 21 è in vacanza a Poltu Qautu in Sardegna insieme alla sua ragazza Valentina. Dopo appena una settimana dall'operazione alla spalla che lo terrà fuori per 3-4 mesi, il calciatore si gode un po' di riposo in attesa di capire quale sarà il suo futuro. In alcune stories postate su Instagram dalla sua dolce metà e dai suoi amici si nota il tutore che porta alla spalla. Diversi i commenti di incoraggiamento dei tifosi di Lazio che senza troppi giri di parole si augurano che possa arrivare al più presto all'ombra della Capitale.