Lazio, Casale e il numero di maglia: ecco la sua decisione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il giorno di Nicolò Casale è finalmente arrivato. Il calciatore sta svolgendo le visite mediche in Paideia per poi aggregarsi al gruppo di mister Sarri sotto le tre cime di Lavaredo. I tifosi e lo stesso allenatore non vedono l'ora di gustarselo in campo con la maglia biancoceleste, su cui spiccherà un numero ancora sconosciuto anche per lo stesso calciatore. Sulla questione ha dato qualche informazione lo stesso Casale ai tifosi accorsi a salutarlo fuori dalla clinica romana, affermando che è tutt'ora indeciso perchè il numero 16, l'ultimo che ha avuto sulle spalle al Verona, è già occupato (da Kamenovic). Nella sua carriera i numeri scelti da Nicolò sono stati diversi e chissà se non potrebbe scegliere uno di quelli già indossati: il 30 utilizzato con gli scaligeri nella stagione 20/21, il 3 col Venezia, il 2, 6 o 14 col Sudtirol, il 32 col Prato o il 5 indossato con col il Perugia e nelle giovanili col Verona.