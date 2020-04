Lazio, Caso: "Le parole di Tare? D'accordo, ma è difficile prendere decisioni"

Domenico Caso, ex calciatore e tecnico della Lazio, è intervenuto così ai microfoni di TMW Radio: "Il ds della Lazio Tare dice che il calcio si sente discriminato dopo il nuovo decreto governativo? In questo momento non è facile prendere una decisione. Meglio fare l'allenatore ora, ma è una situazione particolare dove ci sono in ballo interessi incredibilmente importanti. L'azienda calcio ha un risvolto enorme per il Paese. Servirebbero delle garanzie. Sono d'accordo con Tare. Il calcio, ancora una volta, può fare da traino in un Paese provato psicologicamente da tutta questa situazione. Non sarà però facile prendersi la responsabilità di far ripartire la situazione. Ripresa? Non riprenderei, se fosse per me. Mi manca il calcio ma negli occhi degli italiani ci sono i morti e poi c'è gente che ha perso il lavoro".

Pedro Neto: "Per la Lazio dissi no al Barcellona. Con Inzaghi non parlavamo"

FIGC, Gravina: "L'orizzonte prospettato dal Governo concede la ripartenza"

TORNA ALLA HOMEPAGE