Lazio, Cassano: “Non escluderei Jorginho e Allan al posto di Milinkovic”

Il calciomercato estivo della Lazio per ora è un'incognita. Tanti nodi da sciogliere e tante situazioni da risolvere per Sarri che vuole dare continuità al suo progetto capitolino. Nel corso della Bobo Tv si parla anche di questo. Antonio Cassano, ex fantasista di Inter e Milan, ha provato a ipotizzare qualche possibile colpo di mercato del club biancoceleste. Queste le sue parole: "Io non escluderei un Jorginho-Allan alla Lazio nella prossima stagione. Se il club dovesse cedere Milinkovic-Savic per 70-80 milioni in estate poi potrebbe andare alla caccia dei due centrocampisti, con il problema ingaggio per il primo certamente, e un difensore che comandi la difesa, visto che in due andranno via sia Acerbi sia Luiz Felipe, investendo quella stessa cifra. La Lazio deve prendere 3-4 giocatori nella prossima stagione fra difesa e centrocampo”.