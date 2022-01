Lazio, Cassano: "Non vedo miglioramenti. Sul mercato la verità è..."

Durante la trasmissione della BoboTv, l'ospite e ormai guarito dal Covid Antonio Cassano si è espresso in merito alle difficoltà della Lazio, che anche contro l'Inter ha dimostrato di avere: "Alla Lazio manca un centrale e un mediano basso, non cinque o sei giocatori quindi non capisco le dichiarazioni di Sarri sul mercato: è una signora squadra e non può fare queste figure. Ieri tentavano di giocare ma il piano B non ce l'hai. Fa fatica: sono cinque mesi di lavoro e non vedo lo 0,1% di miglioramento, in particolare sulla fase difensiva io non vedo nulla, nonostante i quattro calciatori titolari siano sempre quelli da inizio anno".

Lazio, Acerbi: brutto stop, ecco l'esito dei controlli strumentali

Lazio, Ventola: "Tra Sarri e la società non c'è sintonia. É preoccupante"

TORNA ALL' HOMEPAGE