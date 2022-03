Lazio, Cassano: "Servirebbe uno come Van Dijk. Occhio ad Allan..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Antonio Cassano fa il punto sulla stagione della Lazio. L'ex calciatore di Milan, Inter e Real Madrid, protagonista come di consueto della Bobo Tv, ha parlato così della squadra di Sarri, nettamente in crescita negli ultimi mesi: "Il percorso è quello giusto. La squadra inizia a fare un minimo di quello che vuole l’allenatore. È obbligata a crescere. Aspettiamo il prossimo mercato che per lui è fondamentale, 2/3 pezzi glieli devi prendere. Altrimenti si continua con gli alti e bassi. Servirà qualche acquisto in difesa su entrambe le fasce e un centrale diverso da Acerbi perché per caratteristiche è uno che tende a indietreggiare piuttosto che andare avanti. Luiz Felipe è più intraprendente e istintivo, mi piace. Ci servirebbe uno tipo Albiol che lo gestisce. Romagnoli? È un facsimile di Acerbi. È vero anche che lo prendi a parametro zero e che è un tifoso laziale. Può darsi anche che vuole tornare alla Lazio. Servirebbe uno come Van Dijk, ovviamente è impossibile. Uno che ti comanda la difesa. Milinkovic? Probabilmente Sarri preferirebbe dar via Luis Alberto. In estate dovrà ricostruire ancora tutta la squadra, è come se deve ricominciare. Secondo me la Lazio andrà su Allan dell’Everton che è un pupillo di Sarri e sta trovando poco spazio in Inghilterra".